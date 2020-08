Neue Liga-Saison startet am 4.9. mit Krems - Tirol

Die neue Saison der spusu Handball-Liga beginnt am 4. September mit dem Freitag-Spiel Krems gegen Tirol. Am 5. und 6. September folgen unter anderem auch noch die Matches Bregenz gegen Graz und Westwien gegen Hard. Die Partie Linz gegen die Fivers Margareten wird nachgetragen, da die Wiener am 5. September ihr Europacup-Rückspiel gegen Benfica Lissabon bestreiten. Das Hinspiel geht bereits am 29. August in Szene.