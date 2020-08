So will der Ski-Sport im Kampf gegen Corona siegen

Das Protokoll sieht vor, dass alle am Ski-Weltcup beteiligten Personen in vier Gruppen unterteilt werden - „Athleten/Teammitglieder/Servicemitarbeiter“ ist freilich eine davon. Bereits seit August wird bei Analysen von Doping-Kontrollen ermittelt, ob jemand bereits Antikörper gegen das Virus hat. Was die Wettkampf-Zeit im Winter betrifft, muss jede Person, die an einem FIS-Event teilnehmen will, einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als drei bis vier Tage sein darf, und einen Gesundheits-Fragebogen ausfüllen.