Wie Strache mit den Wohnsitzen jongliert

Insgesamt vier verschiedene Wohnsitze

Wie berichtet, hat die Bezirkswahlbehörde am Montagabend bestimmt, dass Strache bei der Wahl am 11. Oktober antreten darf. Und in der Begründung (Bild unten) tauchen doch glatt noch weitere zwei Hauptwohnsitze auf. Nämlich für Ehefrau Philippa Strache in Neusiedl am See im Burgenland und für den Sohn im feinen Bezirk Hietzing. Ein skurriles Jonglieren mit Wohnsitzen - für jeden Anlass wäre einer zur Hand. Zu lesen ist da auch, dass Herr und Frau Strache „eine Auszeit und eine räumliche Trennung“ hatten. Grund: „Emotionale Belastung“.