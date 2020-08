Falsche Polizisten nahmen Seniorinnen Millionen ab

Als die Ermittler erfuhren, dass Mutter und Schwester Ende Juni wieder in Wien erwartet wurden, legten sie sich auf die Lauer. Am 30. Juni wurden die beiden an einer Privatadresse in der Bundeshauptstadt festgenommen. Auch die serbische Familie wurde in Gewahrsam genommen, nachdem bereits zuvor insgesamt zwölf mutmaßliche Bandenmitglieder erwischt worden waren. Ein Mitläufer der Bande wurde bereits zu sieben Jahren Haft in Wien verurteilt. Die festgenommenen Verdächtigen sind 15 bis 62 Jahre alt.