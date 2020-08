Zahlen bleiben dreistellig: 164 Neuinfektionen

Neuer Covid-19-Todesfall in der Steiermark

729 Personen sind an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben. Die Landessanitätsdirektion Steiermark gab am Montag bekannt, dass es sich bei dem jüngsten Todesfall um einen 40-jährigen Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag handelt, der eine chronische Vorerkrankung hatte. Mit ihm sind nun insgesamt 156 Menschen in der Steiermark an oder mit dem Coronavirus gestorben, hieß es in einer Aussendung des Landes.