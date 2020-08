Gratis-Corona-Test vor Happel-Stadion möglich

Vor Gurgeltest darf man nichts essen

Erstmals kommt beim Drive-in und beim Walk-in der in Wien entwickelte Covid-19-Test via Gurgeln zum Einsatz. Wichtig ist zu wissen, dass bei dieser Testart vor dem Termin zwei Stunden lang nichts gegessen werden darf. „Hier wollen wir die Erfahrungen für den Einsatz in Kindergärten und Schulen im Herbst mitnehmen“, sagte Gesundheitsstadtrat Hacker.