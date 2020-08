NBA-Superstar nach Kopfstoß ein NBA-Spiel gesperrt

Antetokonmpo hatte die Tätlichkeit am Dienstag im Duell mit den Washington Wizards begangen. Der Grieche, der als Favorit auf den Titel als wertvollster Spieler der Saison (MVP) gilt, verpasst nun das letzte Setzspiel am Donnerstag gegen die Memphis Grizzlies. In den folgenden Play-offs ist er aber von Beginn an spielberechtigt.