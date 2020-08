Hacker: „Innenminister für Grenzen verantwortlich“

Die Infektionszahlen in Wien steigen wieder. 5746 bestätigte Fälle sind mit Stand Mittwoch, 8 Uhr, registriert, rund 250.000 Corona-Tests wurden bisher in der Bundeshauptstadt durchgeführt. Während die meisten Infektionen innerhalb der Familie stattfänden, seien zehn Prozent auch auf Urlaubsrückkehrer zurückzuführen, sagte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Talk mit Gerhard Koller. Er nimmt hier die Regierung, allen voran Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), in die Pflicht. Schließlich sei dieser für die Kontrollen an den Grenzen verantwortlich.