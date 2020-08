Fast daheim in Wien bei Heinz-Christian Strache

Wir wissen nicht, ob Strache daheim war oder nicht. Es gibt viele Wiener, die sind misstrauisch, die machen nicht auf, wenn es an der Haustür klingelt. Betrüger könnten davorstehen, die Zeugen Jehovas, vielleicht will jemand eine Zeitung verkaufen, oder es geht um Spenden. Da bleibt der Riegel lieber zu. Als wir am Freitag an der braunen Holztür des Wohnhauses in Wien-Landstraße anklopfen, macht niemand auf. Zum Glück, muss man sagen, wir kamen mit leeren Händen. Eine Flasche Wein oder Wodka mit Red Bull hätte es schon sein können.