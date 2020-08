Minsk: Bilder und Videos belegen Gewalteskalation

In der weißrussischen Hauptstadt Minsk hat nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl der Grad an Gewalt gegen Demonstranten eine neue Stufe erreicht (siehe Video oben). Am zweiten Tag in Folge feuerten Sicherheitskräfte Gummigeschosse, Blendgranaten und Tränengas gegen die Protestierenden ab. Erstmals sei bei den Konfrontationen auch ein Mann ums Leben gekommen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Mittlerweile wird die internationale Kritik an der Gewalt in Weißrussland immer größer.