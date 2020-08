Die rasante Traumkarriere von Jennifer Lawrence

Zweitjüngste Anwärterin auf Oscar

Entdeckt wurde Lawrence mit 14 Jahren in New York. „Ich stand in der Straße und schaute mir gerade Straßentänzer an, als jemand ein Foto von mir gemacht hat“, erzählte sie 2012 in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Von da an ist es losgegangen. Model- und Filmagenturen riefen an und wollten mich treffen - was ich auch tat.“