Frau (26) brachte Müllsack voll Geld zur Polizei

Diese Frau ist eine ehrliche Haut. Eine 26-Jährige aus Vöcklabruck in Oberösterreich brachte einen Sack voller Geld, in dem sie anfangs illegal abgestellten Unrat vermutete, zur Polizei. Ein 28-Jähriger hatte den Müllsack, in dem mehrere Tageslosungen waren (insgesamt 16.000 Euro), in einem Waldstück in Ottnang am Hausruck stehen lassen, nachdem er Gegenstände in sein Auto geräumt hatte. Das Geld bekam er, dank der ehrlichen Finderin, wieder zurück.