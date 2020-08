NEOS vs. Rot-Grün: „Gutscheinpolitik à la Haider“

Christoph Wiederkehr, NEOS-Spitzenkandidat für die Wien-Wahl, übt scharfe Kritik an der rot-grünen Stadtregierung. Der pinke Parteichef vermisse probate Mittel gegen die corona-bedingte Arbeitslosigkeit. „Die Aufgabe der Stadtregierung ist es, gute Politik zu machen. Was ich jetzt sehe, ist eine Gutscheinpolitik à la Jörg Haider, wo Gutscheine ohne Treffsicherheit, ohne Notwendigkeit gönnerhaft verteilt werden.“ Zudem unterstrich Wiederkehr sein Nein zu einer möglichen Regierungszusammenarbeit mit der „Blümel-ÖVP“ nach der Wahl. „Die Volkspartei betreibt Politik mit Angst. Das, was die Rechtspopulisten früher gemacht haben - die FPÖ -, ist jetzt das Geschäft der ÖVP“.