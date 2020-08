Betrüger meldeten sich als Verwandte

In nur kurzer Zeit haben in Nickelsdorf und in Halbturn Betrüger versucht, sich am Telefon Geld zu erschwindeln. Die vermeintlichen Opfer wurden bei den angeblichen Verwandten stutzig und schlugen Alarm. Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Telefonanrufern und vor allem davor, Geld zu übergeben.