Elon Musk: „Pyramiden offenbar von Aliens erbaut“

„Die Pyramiden wurden offenbar von Aliens erbaut“, ließ Multimilliardär Elon Musk am 31. Juli seine Fans wissen. Eine Aussage, die jedweder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt und in der Twitterblase für Aufsehen sorgte. Auch in Ägypten reagierte man etwas verschnupft. Eine Ministerin hat den SpaceX- und Tesla-Gründer nun eingeladen, das Land am Nil zu besuchen und sich selbst davon zu überzeugen, dass beim Bau der weltberühmten Bauwerke keine „höheren Mächte“ im Spiel waren.