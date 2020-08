Formel 1: Spielberg-Vertrag vor dem Abschluss

Fünf Jahre in Spielberg?

Im Zuge dessen könnte auch ein weiterer Vertrag demnächst in trockene Tücher gewickelt werden. Nämlich jener für den Grand Prix von Österreich in Spielberg. „Wir befinden uns in der finalen Phase“, sagt Marko, der eine Vertragsdauer nicht nennen wollte, auf die Vermutung hin, dass man sich wohl auf drei bis fünf Jahre einigen würde, meinte der „Doktor“ mit einem Lächeln: „Da liegst du gar nicht so falsch.“