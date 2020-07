Wird Orbans Kumpel Mattersburgs neuer Boss?

Stärkere Ligen bevorzugt

Ungarn investiert sehr gerne in den Fußball in den Nachbarländern, vor allem in den Gebieten, die früher zum ungarischen Königreich innerhalb der Donaumonarchie gehörten. Und man expandiert gerne in den Westen, in stärkere Ligen, wo die finanziellen Möglichkeiten bezüglich Verkauf der Spieler viel besser sind.