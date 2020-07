Schießcenter nur bei Gastro-Suche noch trefferlos

In zweieinhalb Monaten öffnet das topmoderne Schießzentrum in Hohenzell die Pforten. Nicht einmal Corona brachte den Zeitplan durcheinander. Nur wegen des Ausfalls einer Betonlieferung standen die Baumaschinen im Frühjahr an vier Tagen still. Was allerdings noch fehlt, ist ein Volltreffer bei der Suche nach einem Pächter des Gastrolokals. Eine fixe Zusage erwies sich als Flop. „Dadurch haben wir drei Monate verloren“, ärgert sich Mario Stangel, der Geschäftsführer der Projektgesellschaft. „Die ersten ein, zwei Wochen könnten wir noch mit einem Catering-Service über die Runden kommen, danach wird es schwierig“, hofft er doch noch fündig zu werden.