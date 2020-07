Illegaler Welpenhandel: Zwei Hündchen gerettet

Durch einen Scheinkauf haben Polizisten am Samstag in Wien-Favoriten zwei illegal gehandelte Hundewelpen gerettet. Die Polizei wurde durch eine Zeugin informiert, laut der die Hunde der Rasse Pomeranian-Zwergspitz um jeweils 2000 Euro im Internet angeboten worden seien. Der 22-jährige Verkäufer gab an, dass die Tiere aus einer bulgarischen Hundezucht stammen würden.