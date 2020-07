Tage des Abschieds bei Rekordmeister Rapid

Das klingt auch stark nach Abschied, zumal das Duo Ablöse bringt. Eine Trennung von Rückkehrer Deni Alar wäre finanziell auch hilfreich. St. Pölten ist nicht uninteressiert, verschenken wird ihn Barisic dennoch nicht. Zumal ihm gelungen ist, was man bei Rapid in den letzten Jahren vermisst hat: Die sportliche Führung verfällt nicht in Panik!