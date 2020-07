Bereits 26 Infizierte im Cluster in St. Wolfgang

Bereits am Dienstag hatte eine Hotelmitarbeiterin Corona-Symptome gezeigt. Sie wurde noch am selben Tag positiv getestet. In weiterer Folge gab es insgesamt acht positive Tests, wie am Freitagvormittag bekannt wurde. Betroffen waren zunächst zwei Vier-Sterne-Hotels („Seevilla“ und „Hotel Peter“), in denen insgesamt acht Mitarbeiter infiziert sind. Zudem wurde eine Warnung für zwei Lokale im Ort ausgesprochen - betroffen waren das „13er Haus“ sowie die Bar „W3“ - wo sich Infizierte aufgehalten hatten.