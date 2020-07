Geheimplan: Barca will Blanc als Platzhalter-Coach

Nach dem verpassten Meistertitel sind die Tage von Coach Quique Setien bei Barca gezählt. Ein echter Star, eine Klub-Legende soll her. Als absoluter Wunschkandidat gilt Xavi. Er hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er Barca-Coach werden will. Doch seit Mai 2018 ist er Trainer bei Katar-Klub Al Sadd und hat dort erst kürzlich seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Die Lösung soll nun ein Übergangstrainer sein - und der soll Laurent Blanc heißen.