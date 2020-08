Mit Profi-Tipps „beerenstark“ durch den Sommer

Himbeeren für die Schönheit

Spitzen-Lieferanten für das „Schönheits-Vitamin“ Biotin, ein Vitamin aus dem B-Komplex, sind Himbeeren. Wenn wir in unserem Körper genügend Vorrat davon haben, sehen wir attraktiver und jünger aus. Wer krank war und Antibiotika nehmen musste, hat fast immer einen Mangel an Biotin. Mit Himbeeren kann man das wieder ausgleichen. Das Vitamin C in den Himbeeren schützt vor Sommererkältungen. Weiters stärken die Himbeeren Nieren und Blase. Wenn man Himbeersirup im Verhältnis 1:7 mit Wasser verdünnt, hat man ein optimales, natürliches Elektrolyt-Getränk.