Bitter! Beach-Boy Baldauf streicht die Segel

Eine Entscheidung, die Baldaufs Partner Jakob Reiter absolut nachvollziehen kann. „Es macht keinen Sinn in dieser Situation die Gesundheit zu riskieren“, sagte der Dornbirner, der bereits auf die Suche nach einem Interimspartner für die restlichen Saison-Events ist. „Wir werden uns am Mittwoch zusammensetzen und schauen, was möglich ist.“ Im Idealfall findet sich ein österreichischer Partner. „Mit dem könnte ich nämlich nicht nur in Innsbruck und Wolfurt antreten, sondern auch bei den Staatsmeisterschaften in Baden“, erklärt Reiter. Peter Weihs