Willkommen in der Welt der Zahlenmenschen

Bevölkerungsmodell wird seit Jahren gefüttert

Aus den Kaffeetassen in der „Drahtwarenhandlung“, einem „Spin-off“ der TU Wien, wird also nur getrunken - nicht gelesen. So weit, so gut. Doch wie erschafft man 8,9 Millionen Computer-Österreicher? „Wir füttern ein Bevölkerungsmodell seit Jahren mit Daten der Statistik Austria“, erklärt Popper. Damit kann allerhand berechnet werden, etwa wie Städte der Zukunft aussehen könnten - oder wie sich ein Virus verbreiten kann. Man kann sich das so vorstellen: Erwachsene Menschen spielen „Sims“ - und schauen, was passiert, wenn ihre Charaktere in die Schule gehen oder zu Hause bleiben, im Büro oder Home-Office arbeiten, im In- oder Ausland Urlaub machen.