Fenstersturz! Eiskunst-Ass stirbt mit 20 Jahren

Ex-Partner Windsor zeigte sich in einer ersten Reaktion zutiefst bestürzt vom Ableben Alexandrowskajas: „Wörter können nicht beschrieben, wie ich mich gerade fühle. Ich bin am Boden zerstört und erschüttert, vom traurigen und plötzlichen Tod von Katia zu hören! Was wir gemeinsam erreicht haben, ist etwas, was ich niemals vergessen und immer in meinem Herzen tragen werde.“