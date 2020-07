Hartberg schreibt Europa-Märchen, Austria weint

Schon am 17. September darf Hartberg, das 2016/17 noch in der drittklassigen Regionalliga spielte, sein Europacup-Debüt geben. Die 2. Quali-Runde wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie in einem Match entschieden. Die Austria hingegen verpasste zum vierten Mal in den jüngsten sieben Saisonen den Sprung auf die europäische Landkarte. Der violette Sturmlauf im Alles-oder-nichts-Spiel blieb aus.