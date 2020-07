Kein Transferchaos - alles schaut auf Mauerwerk!

Nemanja Stojanovic, Marko Stevanovic, Moaz Abdel Rehim, Mohammed El Sayed, Samir Delalic, Milos Andrejic und Taner Sen wollten im Winter zum FC Mauerwerk in die 3. Liga wechseln. Geschafft haben es aber nur Mamoon Qashoa und Ali Mert Koca. Der Rest wurde einfach zu spät angemeldet. Daher waren sie im Frühjahr nicht spielberechtigt! War allerdings nicht einmal so tragisch, denn dann kam Corona und die Saison musste annulliert werden. Glück also für Mauerwerk und Präsident Mustafa Elnimr. „Da hatten wir letzte Saison wirklich großes Glück. Heuer passiert uns das nicht noch einmal“, so der Präsident der Simmeringer, dessen Mannschaft am Wienerberg auch eine neue Heimat gefunden hat. „Wir haben sehr gute Bedingungen am Wienerberg-Platz und fühlen uns gut. Die Mannschaft trainiert fleißig und ich glaube die Neuzugänge können uns auch weiterhelfen“, so Elnimr weiter.