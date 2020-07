The Pretenders: Den alten Geist hervorgeholt

Tribut zollen

Gut, es gibt auch zwei Balladen, das schöne Piano/Streicher-Stück „Crying In Public“ am Schluss und „You Can‘t Hurt A Fool“. Aber typischer für den Pretenders-Sound 2020 sind kurze, rotzige Rocksongs wie „Turf Accountant Daddy“ und „Junkie Walk“, schimmernde Gitarrenpop-Lieder mit Sixties-Touch wie „The Buzz“ oder der an The Clash erinnernde Rock-Reggae-Hybrid „Lightning Man“. Den Titelsong bezeichnet Hynde als „unseren Tribut an die Punkband (...), die ich als die musikalischste in ihrem Genre betrachte - The Damned“.