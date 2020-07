Streit mit Schwester ließ Mann zum Messer greifen

Betrunken mit Auto davongefahren

Danach stieg der Betrunkene in seinen Wagen und fuhr davon, bestätigte auch die Wiener Polizei am Montag. In der Zwischenzeit trafen bereits Beamte an Ort und Stelle ein. Noch während die Befragung der Zeugen lief, kehrte der 21-Jährige wieder zum Heurigen zurück. Aus dem Wagen habe er aber erst nicht steigen wollen, so die Augenzeugin weiter. Schlussendlich habe er aber doch das Fahrzeug verlassen. Bei dem Verdächtigen wurde ein Klappmesser sichergestellt, ein Alkotest ergab 1,4 Promille.