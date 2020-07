Marc Warren gewann ohne Caddie die Austrian Open

Vor dem ersten Eintritt in den Diamond Country Club musste jeder einen PCR-Test machen. Täglich wurde am Eingang Fieber gemessen. Auf dem Kurs galt es, zwei Meter Abstand voneinander zu halten. Auf den Grüns fiel das traditionelle Händeschütteln weg. Nemecz dazu: „Das kam mir schon fast unhöflich vor.“ Lukis Freundin Viktoria, die in Atzenbrugg sein Caddie war und als Ärztin vor dem Turnier auf der Covid19-Station des Universitätsklinikums in Graz arbeitete, fand alle getroffenen Maßnahmen gut. Auch Ilka Reimers, Freundin und Caddie des deutschen Golfers Nicolai von Dellingshausen, nickte anerkennend. Sie ist im Hauptberuf Ärztin in der Charité in Berlin.