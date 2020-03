Umstrittener Reformer: Dr. Karl Lueger stirbt 1910

Am 10. März 1910 stirbt mit Karl Lueger eine der wohl umstrittensten Persönlichkeiten der Wiener Stadtgeschichte. Lueger, der 1844 als Sohn eines Saaldieners in Wien geboren wird, peilt zunächst eine Karriere als Jurist an. Er studiert Rechtswissenschaft bis zum Doktorgrad und ist nach dem Abschluss mehrere Jahre als Anwalt tätig. Mitte der 1870er-Jahr beginnt er schließlich seine politische Laufbahn und wird im Wiener Gemeinderat aktiv. Von 1897 bis 1910 leitet Karl Lueger schließlich als Bürgermeister die Geschicke Wiens. Er erfreut sich großer Popularität, gilt als charismatisch und als glänzender Redner. Als größten politischen Gegner betrachtet Lueger die aufstrebende Sozialdemokratie, die er immer wieder offen attackiert. Die Rhetorik des christlichsozialen Bürgermeisters ist dabei oftmals von Antisemitismus gekennzeichnet, was ihm Kritik einbringt.