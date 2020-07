EU-Budget: Michel bietet 1074 Milliarden bis 2027

Im Feilschen um Hunderte Milliarden Euro für das EU-Budget über die Jahre 2021 bis 2027 liegt nun ein neues Gebot von Ratspräsident Charles Michel vor. Der Belgier schlug am Freitag ein Budget in Höhe von 1074 Milliarden Euro und einen Corona-Aufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden vor. Österreich und weitere Länder sollen weiter Rabatte auf ihre EU-Beiträge bekommen. Mit seinem Vorschlag liegt er knapp unter der Vorstellung der EU-Kommission.