Habichtskäuze aus Schönbrunn werden ausgewildert

Der Habichtskauz ist nach dem Uhu die zweitgrößte Eule Mitteleuropas. In Österreich wurde er vor vielen Jahrzehnten ausgerottet. 2009 wurde ein großes Wiederansiedlungsprojekt ins Leben gerufen, an dem sich auch der Tiergarten Schönbrunn beteiligt. Dort waren die beiden Brutpaare heuer besonders fleißig: Im März sind dort drei Habichtskäuze geschlüpft, die nun in den Wienerwald ausgewildert werden. In einer großen Voliere mitten im Wald werden die jungen Vögel auf ihr Leben in der Wildbahn vorbereitet.