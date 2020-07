Interimspräsidentin von Bolivien positiv getestet

Brasiliens Staatschef Bolsonaro in guter Verfassung

Am Dienstag hatte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bekannt gegeben, positiv auf den Erreger getestet worden zu sein. Bolsonaro befindet sich laut seinem Pressebüro in guter gesundheitlicher Verfassung. Es seien trotz seines positiven Corona-Tests keine Komplikationen aufgetreten, teilt die Pressestelle mit. Der 65-Jährige werde weiterhin von einem medizinischen Team regelmäßig überwacht.