Sommerurlaub mit den Kindern wird anders als sonst

Auch für Herzogin Kate und Prinz William ist 2020 ein ganz schön turbulentes Jahr. Nachdem das Herzogpaar von Cambridge mit seinen Kindern während des Corona-Lockdowns in Großbritannien wochenlang in Selbstisolation in ihrem Landgut Anmer Hall waren, sind wohl auch die Pläne für den Sommerurlaub mit der Rasselbande ganz andere als in den letzten Jahren.