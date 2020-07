Nach Corona-Tests: Aufatmen beim TSV Hartberg

Aufatmen beim TSV Hartberg! Alle am Dienstag durchgeführten PCR-Tests auf das Coronavirus haben ein negatives Ergebnis gebracht. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwochnachmittag bekannt. Am Freitag führen die Steirer eine weitere Testreihe durch, ehe am Samstag das Hinspiel im Europa-League-Play-off gegen den Sieger aus Austria gegen Altach bevorsteht.