Keine Ausgangssperre nach Protesten in Serbien

Infektionsrekord in Serbien

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Serbien erreichte in den letzten 24 Stunden mit weiteren 358 Erkrankten einen neuen Tagesrekord. Bisher wurden landesweit insgesamt 17.077 Erkrankte und 341 Tote registriert. Österreich hatte bereits am 1. Juli eine Reisewarnung für die Länder des Westbalkans verhängt. Dazu gehören neben Serbien auch Bosnien-Herzegowina, der Kosovo, Nordmazedonien, Albanien und Montenegro.