Greißlerei im Container sichert Nahversorgung

„Wir sind wie viele andere Gemeinden in einer schwierigen Situation“, sagt Bürgermeister Klaus Schütz. Denn seit gut zwei Jahren gibt es im Ort keinen Nahversorger mehr: „Der damalige ADEG-Kaufmann ging in Pension. Der Gemeinderat wollte das Haus ankaufen und selbst ein Geschäft dort einrichten, aber das wurde uns vom Eigentümer verweigert. Seither verfällt das Gebäude und unsere Bürger sind für Einkäufe des täglichen Bedarfs auf ihr Auto angewiesen.“ Das soll sich jetzt ändern: „Ein privater Betreiber hat Interesse daran, eine Art Mini-Supermarkt ohne Personal in einem Container einzurichten.“