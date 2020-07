Corona: Jetzt Fleischverarbeiter in Linz betroffen

In Oberösterreich - wo es in den vergangenen Tagen zum Aufflammen gleich mehrerer Corona-Cluster gekommen war - sind nun in einem vierten Schlachthof neue Infektionen nachgewiesen worden. Bisher war man von 23 Fällen rund um drei Großbetriebe in den Bezirken Ried/Innkreis, Wels-Land und Braunau ausgegangen (siehe krone.tv-Bericht oben). Am Montag wurden dann zwei Mitarbeiter in einem Linzer Unternehmen positiv getestet. Der Fleisch- und Wurstwarenhersteller Landhof in Linz gab später bekannt, dass in seinem Werk drei Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurden.