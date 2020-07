„Schlafmütze“ Federer verrät sein Erfolgsgeheimnis

Federer kehrt in diesem Jahr nicht mehr auf die ATP-Tour zurück. Der bald 39-jährige Schweizer musste sich einer zweiten Arthroskopie am rechten Knie unterziehen und brach die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison vorzeitig ab. „Ich werde die Fans und die Tour vermissen, aber ich freue mich, mit dem Start der Saison 2021 alle wieder zu sehen“, schrieb er am Mittwoch auf Twitter.