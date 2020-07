42,9 Millionen erkämpft: Anstieg bei AK-Beratungen

Mit 325 Insolvenzfällen bleibt die Zahl der Firmeninsolvenzen im Vergleich zu 2018 unverändert hoch. Die Zahl der insolventen Arbeitnehmer stieg hingegen um 67 an, insgesamt wurden 913 vertreten. Daher wurde die Insolvenz-Soforthilfe der AK von 2000 auf 3000 Euro aufgestockt. Um schnellsmögliche finanzielle Unterstützung zu gewährleisten, wird die Soforthilfe innerhalb weniger Tage an die Betroffenen ausbezahlt. In 28 Jahren wurden mit Hilfe des AK-Rechtsschutzes bereits 415 Millionen Euro erstritten. Für den Herbst 2020 erwarte die AK auf Grund der Corona-Krise einen erneuten Anstieg der Insolvenzfälle.