Razzia bei Wirecard in Deutschland und Österreich

Zwölf Staatsanwälte sowie 33 Polizisten und IT-Fachleute seien mit österreichischen Kollegen vor Ort. Es gehe in erster Linie um die Vorwürfe, die Grundlage der Ermittlungen gegen Ex-Vorstandschef Markus Braun - ein Österreicher - seien, also unrichtige Angaben und Marktmanipulation in mehreren Fällen. Die Zentrale von Wirecard wurde bereits am 5. Juni durchsucht und soll auch am Mittwoch neben mehreren anderen Wirecard-Büros erneut durchsucht worden sein.