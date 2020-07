Polizei findet erneut illegale Teigtascherl-Fabrik

Dass bereits im vergangenen Jahr mehrere illegale Teigtascherl-Fabriken in Wien aufgespürt worden sind, hat die Betreiber offenbar nicht abgeschreckt. Nun wurde erneut eine Produktionsstätte in einer Wohnung in Wien-Brigittenau entdeckt - es wurden 120 Kilogramm Lebensmittel beschlagnahmt.