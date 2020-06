Hat Rot-Grün bei der Integration versagt?

Aber wo sind hier Fehler passiert? Bei der Stadt, beim Bund, nirgendwo?

Ein Fingerzeig in irgendeine Richtung bringt nichts. Es braucht eine gute Zusammenarbeit, und das ist auch der Hintergrund des Deradikalisierungsnetzwerks, das 2017 auf Bundesebene eingeführt worden ist. Da war Wien wesentlicher Treiber. Aber das liegt leider gerade im Dornröschenschlaf, da hat es das letzte Treffen vor einem Jahr gegeben, und das nächste ist für Oktober ausgemacht. Also wenn der Innenminister jetzt sagt, er will einen runden Tisch einberufen, dann finde ich das super. Aber man muss in die Gänge kommen! Hätte man in den letzten Monaten an konkreten Maßnahmen gearbeitet, hätte man das auch verhindern können. Es gibt zudem Hinweise, dass Demonstranten organisiert aus Bundesländern und Deutschland gekommen sind.