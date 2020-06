Warnstufe Violett: Starke Unwetter im Südosten

Laut der Prognose der Unwetterzentrale kündigen sich besonders für das Südburgenland und den Südosten der Steiermark heftige Unwetter an, in so mancher Region wurde sogar die höchste Warnstufe Violett ausgegeben. So muss mit Starkregen und dadurch bedingten lokalen Überflutungen gerechnet werden. Sturmböen und starke Hagelschauer sind möglich.