Xbox Series X: Diese Games reizen die Konsole aus

Vorerst 22 Titel haben sich das Label verdient: „Assassin‘s Creed Valhalla“, „Bright Memory Infinite“, „Call of the Sea“, „Chivalry 2“, „Chorus“, „Cyberpunk 2077“, „Destiny 2“, „DiRT 5“, „Gears 5“, „Halo Infinite“, „Hitman 3“, „Madden NFL 21“, „Marvel‘s Avengers“, „Outriders“, „Scarlet Nexus“, „Scorn“, „Second Extinction“, „The Ascent“, „The Medium“, „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“, „Yakuza: Like a Dragon“ und „FIFA 21“.