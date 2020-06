Diebstahl: Mitarbeiter gestand Tat per Whatsapp

Aufgeflogen ist ein 38-jähriger Mitarbeiter einer Baustelle in Krumpendorf: Er hatte illegal sechs Tonnen Kupferkabel an zwei slowenische Staatsangehörige verkauft. Nachdem sein Chef den Diebstahl bei der Polizei angezeigt hatte, gestand der Mitarbeiter per Whatsapp, dass er dahintersteckte.