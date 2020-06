Gefahr einer zweiten Corona-Welle derzeit gering

Da in Österreich derzeit keine Covid-19-Cluster mit annähernd der Größe wie jener in Nordrhein-Westfalen auftreten, schätzt die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der Medizin-Universität Wien die Chance auf eine zweite Erkrankungswelle aktuell gering ein. „Wir sind davon ein Stück entfernt“, sagte sie am Mittwoch. Kleinere Cluster wie in Salzburg zeigen aber: „Das Virus ist da.“