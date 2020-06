Motorradfahrer streifte Lkw und stürzte tödlich

In Graben gestürzt

In einer Kurve kam es zur Kollision. Das Motorrad streifte mit dem linken Fußraster den vorderen, linken Reifen und den seitlichen Verbau des Lkw. Der 63-Jährige stürzte samt Motorrad über eine Böschung in den Straßengraben. Der Lenker erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.